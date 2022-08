ATP Cincinnati 2022, Felix Auger-Aliassime: “Per un set e mezzo Jannik Sinner è stato ingiocabile” (Di venerdì 19 agosto 2022) Sembrava vittima di un incedere inevitabile degli eventi, il canadese Felix Auger-Aliassime. Invece, il canadese, negli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati, è riuscito a venire a capo di Jannik Sinner in rimonta, cancellando due match point e qualificandosi per i suoi secondi quarti di finale nell’Ohio. Queste le sue parole riportate dall’ATP: “Jannik ha giocato molto bene, non ho avuto un buon inizio, ho sbagliato tutto. Lui giocava molto veloce, preciso, per un set e mezzo è stato ingiocabile. Però sono rimasto lì, e ho cercato il modo di girare la partita, lottando su ogni palla e vedendo come poterlo costringere a sbagliare, cercando una versione molto più competitiva. Il modo in cui ho vinto il tie-break mi ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) Sembrava vittima di un incedere inevitabile degli eventi, il canadese. Invece, il canadese, negli ottavi del Masters 1000 di, è riuscito a venire a capo diin rimonta, cancellando due match point e qualificandosi per i suoi secondi quarti di finale nell’Ohio. Queste le sue parole riportate dall’ATP: “ha giocato molto bene, non ho avuto un buon inizio, ho sbagliato tutto. Lui giocava molto veloce, preciso, per un set e. Però sono rimasto lì, e ho cercato il modo di girare la partita, lottando su ogni palla e vedendo come poterlo costringere a sbagliare, cercando una versione molto più competitiva. Il modo in cui ho vinto il tie-break mi ha ...

