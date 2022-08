Sri Lanka, l’ex presidente Gotabaya Rajapaksa è pronto a tornare dopo la fuga all’estero (Di giovedì 18 agosto 2022) l’ex presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, costretto dalle proteste di massa a fuggire dal Paese il mese scorso, dovrebbe tornare la prossima settimana. A rivelarlo alla Cnn il ministro degli Esteri Ali Sabry, secondo il quale il governo è stato informato del ritorno di Rajapaksa «attraverso canali diplomatici»: «Ufficialmente non abbiamo alcun ruolo nel suo rientro. È un cittadino dello Sri Lanka e può viaggiare come vuole», ha detto. Anche il cugino dell’ex presidente, Udayanga Weeratunga, ex ambasciatore dello Sri Lanka in Russia, ha detto ai giornalisti che Rajapksa sarebbe tornato il 24 agosto. In questo momento l’ex presidente si trova in ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 agosto 2022)dello Sri, costretto dalle proteste di massa a fuggire dal Paese il mese scorso, dovrebbela prossima settimana. A rivelarlo alla Cnn il ministro degli Esteri Ali Sabry, secondo il quale il governo è stato informato del ritorno di«attraverso canali diplomatici»: «Ufficialmente non abbiamo alcun ruolo nel suo rientro. È un cittadino dello Srie può viaggiare come vuole», ha detto. Anche il cugino del, Udayanga Weeratunga, ex ambasciatore dello Sriin Russia, ha detto ai giornalisti che Rajapksa sarebbe tornato il 24 agosto. In questo momentosi trova in ...

fabio_polese : La nave cinese della discordia è arrivata nello #SriLanka: #India e #Usa temono un caso di spionaggio - Raff_per_voi : Con un 'dress code' cosí, la #Boldrini vincerebbe a mani basse le elezioni presidenziali in Nepal, Birmania e Sri L… - paoloigna1 : Domanda interessante #Bangladesh - fedstweets : @fammemagna forse dovremmo provare con quelle dei bambini peruviani e l’olio delle piante in sri lanka - ChurchOfVerity : RT @ClaudioDeglinn2: Gli agricoltori in Olanda,Sri Lanka e Canada protestano.. sono i maggiori esportatori di grano..the ecc. I governi per… -