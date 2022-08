Speranza “Ambiguità sui vaccini è un rischio. Il 40% non sa chi votare” (Di giovedì 18 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io credo che la discussione di queste ore sia la dimostrazione ulteriore del rischio che stiamo correndo. Affrontare il tema del diritto alla salute e la storia sanitaria recente dell'Italia in questo modo conferma che la proposta di Salvini e Meloni che strizza l'occhio a Bolsonaro e Le Pen, a Putin e Orbàn, rischia di far andare a sbattere il Paese”. Lo dice, in'untervista al Corriere della Sera, il ministro della Salute Roberto Speranza. “Qui abbiamo una Destra – continua – che rischia di isolare il nostro Paese, che rischia di farci diventare euroscettici, che propone una flat tax che tratta miliardari e rider allo stesso modo”. “Ritengo che per fare tutti un passo avanti sia doveroso riconoscere e riconoscersi in due principi fondamentali che finora ci hanno guidato. Il primo è il primato del diritto alla salute rispetto agli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io credo che la discussione di queste ore sia la dimostrazione ulteriore delche stiamo correndo. Affrontare il tema del diritto alla salute e la storia sanitaria recente dell'Italia in questo modo conferma che la proposta di Salvini e Meloni che strizza l'occhio a Bolsonaro e Le Pen, a Putin e Orbàn, rischia di far andare a sbattere il Paese”. Lo dice, in'untervista al Corriere della Sera, il ministro della Salute Roberto. “Qui abbiamo una Destra – continua – che rischia di isolare il nostro Paese, che rischia di farci diventare euroscettici, che propone una flat tax che tratta miliardari e rider allo stesso modo”. “Ritengo che per fare tutti un passo avanti sia doveroso riconoscere e riconoscersi in due principi fondamentali che finora ci hanno guidato. Il primo è il primato del diritto alla salute rispetto agli ...

