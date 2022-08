“Sono qui per uccidere la Regina Elisabetta”: a processo il giovane arrestato nel castello di Windsor (Di giovedì 18 agosto 2022) Jaswant Singh Chail, 20 anni, è comparso in tribunale per il processo che lo vede imputato per la violazione del Treason Act, la legge che punisce i reati di alto tradimento e oltraggio contro la monarchia, per possesso di un’arma offensiva e minacce di morte. I fatti risalgono allo scorso Natale, quando il giovane aveva tentato di scavalcare l’inferriata del castello di Windsor, dove la Regina Elisabetta stava festeggiando con la famiglia. Armato di una balestra avrebbe detto alle guardie, secondo la pubblica accusa rappresentata da Kathryn Selby: “Sono qui per uccidere la Regina”. Chail, come riporta il DailyMail, è apparso in collegamento video dall’ospedale psichiatrico di alta sicurezza di Broadmoor nel Berkshire. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Jaswant Singh Chail, 20 anni, è comparso in tribunale per ilche lo vede imputato per la violazione del Treason Act, la legge che punisce i reati di alto tradimento e oltraggio contro la monarchia, per possesso di un’arma offensiva e minacce di morte. I fatti risalgono allo scorso Natale, quando ilaveva tentato di scavalcare l’inferriata deldi, dove lastava festeggiando con la famiglia. Armato di una balestra avrebbe detto alle guardie, secondo la pubblica accusa rappresentata da Kathryn Selby: “qui perla”. Chail, come riporta il DailyMail, è apparso in collegamento video dall’ospedale psichiatrico di alta sicurezza di Broadmoor nel Berkshire. Il ...

