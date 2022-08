Serie A: L’amore per il compagno o per la squadra è più forte?: I gol di Lecce e Inter lo mettono alla prova (Di giovedì 18 agosto 2022) 2022-08-17 14:09:07 Giorni caldissimi per il calcio italiano! sìSicuramente ti sei chiesto cosa sia più forte, L’amore per il tuo partner o L’amore per la tua squadra. Una coppia italiana ci aiuta a risolverlo. Lui Lecceseuna squadra della regione italiana della Puglia. Lei dell’Interuna delle grandi squadre di calcio italiane. La coppia è andata a vedere la partita della prima giornata di Serie A tra le due squadre, che alla fine si è conclusa con una vittoria Interista per 1-2. Nel video caricato dall’Inter sui propri social si può distinguere il momento in cui il Lecce ha pareggiato il gol iniziale di Lukaku, tramite Assan Ceesay. Quando si verifica il pareggio, il ragazzo può ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 18 agosto 2022) 2022-08-17 14:09:07 Giorni caldissimi per il calcio italiano! sìSicuramente ti sei chiesto cosa sia piùper il tuo partner oper la tua. Una coppia italiana ci aiuta a risolverlo. Luiseunadella regione italiana della Puglia. Lei dell’una delle grandi squadre di calcio italiane. La coppia è andata a vedere la partita della prima giornata diA tra le due squadre, chefine si è conclusa con una vittoriaista per 1-2. Nel video caricato dall’sui propri social si può distinguere il momento in cui ilha pareggiato il gol iniziale di Lukaku, tramite Assan Ceesay. Quando si verifica il pareggio, il ragazzo può ...

