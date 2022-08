Rc auto, sai quanto pagheresti con Poste italiane? (Di giovedì 18 agosto 2022) Poste italiane permette ai suoi clienti di stipulare l’assicurazione “Poste Guidare Sicuri”: ecco quanto si paga Quando abbiamo un veicolo a due o a quattro ruote sappiamo bene che dobbiamo provvedere alla sua assicurazione firmando un contratto di polizza contro gli incidenti stradali. Ad oggi il mercato offre tantissime offerte assicurative ed è molto semplice L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 18 agosto 2022)permette ai suoi clienti di stipulare l’assicurazione “Guidare Sicuri”: eccosi paga Quando abbiamo un veicolo a due o a quattro ruote sappiamo bene che dobbiamo provvedere alla sua assicurazione firmando un contratto di polizza contro gli incidenti stradali. Ad oggi il mercato offre tantissime offerte assicurative ed è molto semplice L'articolo proviene da Consumatore.com.

VincenzoViolano : RT @Altroconsumo: Da quante ore sei bloccato in auto davanti all’ennesima coda in autostrada? E lo sai quanto è aumentato il costo del peda… - Niko_VI : RT @sciarrone66: @simone_russi lavoro per un recupero crediti , sai quanti ne chiamo di gente così che comprano auto da 40/50 mila euro e n… - GiacomoPompili2 : RT @Altroconsumo: Da quante ore sei bloccato in auto davanti all’ennesima coda in autostrada? E lo sai quanto è aumentato il costo del peda… - sciarrone66 : @simone_russi lavoro per un recupero crediti , sai quanti ne chiamo di gente così che comprano auto da 40/50 mila e… - AM_Porta : @luigi_kng @GiZollino Cerca #Porsche in Cile ad es... Poi sai quanto rende un ordinario motore endotermico a bordo… -