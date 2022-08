Maltempo al Centro Nord: nubifragi e danni in Liguria, due vittime in Toscana. FOTO (Di giovedì 18 agosto 2022) Due persone sono morte a Lucca e a Carrara a causa della caduta di alberi. A Massa un uomo è rimasto ferito dopo che una troba d'aria ha scoperchiato un deposito di bus, 3 le persone ferite a Fornaci di Barga (Lucca). Sospesa la circolazione dei treni sulla tratta Genova-La Spezia per danni alla rete elettrica: alcune cabine di stabilimenti balneari sono finite sulla linea ferroviaria. A Chiavari e Sestri tetti scoperchiati, allagamenti e auto danneggiate. Nel Ferrarese una gru è caduta su alcune villete a schiera Leggi su tg24.sky (Di giovedì 18 agosto 2022) Due persone sono morte a Lucca e a Carrara a causa della caduta di alberi. A Massa un uomo è rimasto ferito dopo che una troba d'aria ha scoperchiato un deposito di bus, 3 le persone ferite a Fornaci di Barga (Lucca). Sospesa la circolazione dei treni sulla tratta Genova-La Spezia peralla rete elettrica: alcune cabine di stabilimenti balneari sono finite sulla linea ferroviaria. A Chiavari e Sestri tetti scoperchiati, allagamenti e auto danneggiate. Nel Ferrarese una gru è caduta su alcune villete a schiera

