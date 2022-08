La sfida cinese del 5G non si vince solo con Open RAN. Il report (Di giovedì 18 agosto 2022) Non è Open RAN, cioè l’architettura aperta, la soluzione alla sfida “cinese” del 5G poiché non riduce la dipendenza dalla Cina né offre maggiore sicurezza della rete. È la conclusione del rapporto “The False Promise of Open RAN”, firmato da Jan-Peter Kleinhans e Tim Rühlig del German Council on Foreign Relations per Digital Power China, consorzio europeo di ricerca di cui fanno parte anche esperti dell’Università degli Studi dell’Aquila dell’Università degli Studi dell’Insubria di Varese e Como. LA QUESTIONE cinese Proprio come nel mercato delle apparecchiature RAN proprietarie, i fornitori cinesi hanno un posizionamento molto forte nell’ecosistema Open RAN. La composizione di O-RAN Alliance, consorzio industriale guidato dagli operatori che gestisce lo sviluppo delle specifiche ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 agosto 2022) Non èRAN, cioè l’architettura aperta, la soluzione alla” del 5G poiché non riduce la dipendenza dalla Cina né offre maggiore sicurezza della rete. È la conclusione del rapporto “The False Promise ofRAN”, firmato da Jan-Peter Kleinhans e Tim Rühlig del German Council on Foreign Relations per Digital Power China, consorzio europeo di ricerca di cui fanno parte anche esperti dell’Università degli Studi dell’Aquila dell’Università degli Studi dell’Insubria di Varese e Como. LA QUESTIONEProprio come nel mercato delle apparecchiature RAN proprietarie, i fornitori cinesi hanno un posizionamento molto forte nell’ecosistemaRAN. La composizione di O-RAN Alliance, consorzio industriale guidato dagli operatori che gestisce lo sviluppo delle specifiche ...

