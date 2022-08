Kabul: attentato in una moschea, 21 morti (Di giovedì 18 agosto 2022) Ennesimo attentato in Afghanistan. Questa volta teatro dell’attentato è una moschea a Kabul, dove sono morte almeno 21 persone e 33 sono rimaste ferite. attentato in una moschea a Kabul: cos’è successo? Nuovo attentato in Afghanistan. Secondo quanto riferito da testimoni e dalla polizia, si è verificato un attentato alla moschea Siddiquiya a Kabul durante Leggi su periodicodaily (Di giovedì 18 agosto 2022) Ennesimoin Afghanistan. Questa volta teatro dell’è una, dove sono morte almeno 21 persone e 33 sono rimaste ferite.in una: cos’è successo? Nuovoin Afghanistan. Secondo quanto riferito da testimoni e dalla polizia, si è verificato unallaSiddiquiya adurante

mauroberruto : Un anno fa iniziava un dramma di cui ci siamo dimenticati. Le immagini dall’aeroporto di #Kabul, poi l’attentato. I… - Billa42_ : Kabul: attentato in una moschea, 21 morti - euronewsit : Moschee nel mirino a Kabul: un attentato fa strage di fedeli. Al momento l'azione non è stata rivendicata da alcun… - Italian : Attentato in una moschea a Kabul, 21 morti - mattiamattiaaa : RT @francofontana43: Eredità dell’Occidente Attentato contro una moschea a Kabul, decine di morti e feriti L'esplosione durante la preghie… -