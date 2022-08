I 500 medici cubani chiamati in soccorso della sanità calabrese (Di giovedì 18 agosto 2022) AGI - Il presidente della Regione Calabria e commissario della sanità, Roberto Occhiuto, ha firmato un accordo con una società statale del governo di Cuba per l'invio in di un contingente di medici cubani da affiancare a quelli calabresi per sostenere il sistema sanitario regionale. A renderlo noto è stato lo stesso Occhiuto con un videomessaggio su facebook. "Ogni giorno - ha esordito Occhiuto - ricevo tantissimi messaggi da parte di tanti cittadini calabresi che giustamente si lamentano del fatto che nei nostri ospedali non ci siano abbastanza medici. Non ci sono abbastanza medici in Italia, il numero chiuso a medicina ha privato il nostro Paese dei medici che sarebbero necessari. E tutte le Regioni stanno facendo di tutto per ... Leggi su agi (Di giovedì 18 agosto 2022) AGI - Il presidenteRegione Calabria e commissario, Roberto Occhiuto, ha firmato un accordo con una società statale del governo di Cuba per l'invio in di un contingente dida affiancare a quelli calabresi per sostenere il sistema sanitario regionale. A renderlo noto è stato lo stesso Occhiuto con un videomessaggio su facebook. "Ogni giorno - ha esordito Occhiuto - ricevo tantissimi messaggi da parte di tanti cittadini calabresi che giustamente si lamentano del fatto che nei nostri ospedali non ci siano abbastanza. Non ci sono abbastanzain Italia, il numero chiuso ana ha privato il nostro Paese deiche sarebbero necessari. E tutte le Regioni stanno facendo di tutto per ...

