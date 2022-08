Harry e Meghan fanno di tutto per irritare la Regina che cerca in ogmi modo di evitrali. Ora l'annuncio finale: presto rinnoveranno le loro promesse matrimoniali (a favore del documentario su di loro) (Di giovedì 18 agosto 2022) I Sussex faranno ritorno a Londra il 5 settembre, ma la Regina non li vuole vedere. E oltre alle tensioni malcelate nel corso del recente Giubileo di Platino e alla preoccupazione per l’imminente autobiografia di Harry, che minaccia di causare seri problemi a vari membri della Royal Family, un nuovo motivo per irritarsi Elisabetta ce l’ha. Harry e Meghan, l’arrivo alla Cattedrale di St. Paul: un ritorno da separati in casa ... Leggi su iodonna (Di giovedì 18 agosto 2022) I Sussex faranno ritorno a Londra il 5 settembre, ma lanon li vuole vedere. E oltre alle tensioni malcelate nel corso del recente Giubileo di Platino e alla preoccupazione per l’imminente autobiografia di, che minaccia di causare seri problemi a vari membri della Royal Family, un nuovo motivo per irritarsi Elisabetta ce l’ha., l’arrivo alla Cattedrale di St. Paul: un ritorno da separati in casa ...

