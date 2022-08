Crisi climatica | nubifragio in Corsica con raffiche di vento fino a 225 km h | all’aeroporto di Ajaccio volano oggetti in mezzo alla pista – Video

fffitalia : Al @Tg3web parlano di Parigi allagata (“in un ora la pioggia di tre settimane”) e della combo di tornado e calura c… - tigella : Vorrei si smettesse di chiamare 'maltempo' questa cosa che sta succedendo. C'è un nome: 'crisi climatica'. E ci sar… - pdnetwork : In queste ore i sindaci del centrosinistra hanno aderito all’appello lanciato dagli scienziati del #clima: la crisi… - libellula58 : @AdmiralReloade1 @Giobegood @fattoquotidiano La crisi climatica non giustifica l’inadempienza dei comuni, anzi ne a… - MariaPalazzol14 : @DSantanche In primo luogo mi dispiace e spero che nessuno si sia fatto male, poi, peró, iniziate a prendere sul serio la crisi climatica -

Giornale della Protezione civile

... dobbiamo muoverci in questo modo per affrontare una situazionecomplicata che alla ... Chiederemo il riconoscimento dello stato diregionale''. Il sindaco Saletti ha ricordato che nella ...Leggi anche › Lacolpisce il Parco di Yellowstone: chiuso per inondazioni Giardini sintetici per sprecare meno acqua Ma se dagli errori, una volta fatti, è importante riparare, ... Il piano statunitense per contrastare la crisi climatica Ecco come si presenta il lungomare di Sestri Levante dopo la violenta grandinata che si è abbattuta sulla zona in mattinata. Per le strade un tappeto di foglie. Numerose le auto gravemente danneggiate ...'L’augurio e la speranza è che non venga stravolto il lavoro fatto dal precedente esecutivo, e che si abbia la forza e capacità di adottare in breve ...