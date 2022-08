Come si disegna il percorso di un grande giro (Di giovedì 18 agosto 2022) Uno degli argomenti più dibattuti e divisivi nel mondo del ciclismo sono i percorsi. E i percorsi dei grandi giri non possono di certo sottrarsi, anzi la notorietà delle grandi corse a tappe amplifica, e di molto, la discussione. Il 18 agosto partirà La Vuelta a España, il terzo grand tour in ordine temporale della stagione, e siamo sicuri che in Spagna il dibattito sul suo percorso sia già molto acceso. Le nostre discussioni, però, si rivolgono al prodotto finito, se così si può dire, e non possono per forza di cosa penetrare i ragionamenti fatti a monte dagli organizzatori. Perché un giro passa per una città invece che un’altra? Perché viene scelta proprio quella salita? Per entrare meglio nei meccanismi che portano al disegno finale di un grande giro ho deciso di parlare con chi fa proprio questo per lavoro, nel ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 18 agosto 2022) Uno degli argomenti più dibattuti e divisivi nel mondo del ciclismo sono i percorsi. E i percorsi dei grandi giri non possono di certo sottrarsi, anzi la notorietà delle grandi corse a tappe amplifica, e di molto, la discussione. Il 18 agosto partirà La Vuelta a España, il terzo grand tour in ordine temporale della stagione, e siamo sicuri che in Spagna il dibattito sul suosia già molto acceso. Le nostre discussioni, però, si rivolgono al prodotto finito, se così si può dire, e non possono per forza di cosa penetrare i ragionamenti fatti a monte dagli organizzatori. Perché unpassa per una città invece che un’altra? Perché viene scelta proprio quella salita? Per entrare meglio nei meccanismi che portano al disegno finale di unho deciso di parlare con chi fa proprio questo per lavoro, nel ...

