bloodyrick : beh fatto sta che lo dice passando senza neanche attendere la risposta o invitarmi ad uscire. ovviamente esco e url… - marcogregorett1 : Guardia giurata spara per gioco ai cartelli stradali e colpisce un bambino di neanche due anni. Il piccolo, operato… - StellaSirio60 : RT @Radio1Rai: ??#Brescia È fuori pericolo il bambino ferito da un proiettile vagante la sera di Ferragosto a Corte Franca. Indagata per les… - FrancescaAlibr3 : RT @Radio1Rai: ??#Brescia È fuori pericolo il bambino ferito da un proiettile vagante la sera di Ferragosto a Corte Franca. Indagata per les… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Brescia, fuori pericolo il bambino di due anni ferito dalla guardia giurata che sparava ai cartelli stradali -

Internazionale

Ci sono capannoni divelti, famigliecasa alloggiate col sistema Cas (che serve per aiutare le ... dove sono caduti alberi, rami,stradali, per fortuna senza causare danni paragonabili, ...Corte Franca. E'pericolo il piccolo Anass, il bimbo di origini marocchine di nemmeno due anni ferito al torace ... che stava sparando in aria, utilizzando come tirassegno alcunistradali ... Cartelli fuori controllo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Uscito dalla terapia intensiva il piccolo Anass, ferito da un proiettile la sera di Ferragosto. La guardia giurata indagata per il ferimento ha ammesso le proprie responsabilità.