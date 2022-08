Canadair a Pantelleria, la Procura apre un'inchiesta sul rogo: ipotesi dolosa (Di giovedì 18 agosto 2022) È stato contenuto dai Vigili del Fuoco, all'opera per tutta la notte, il grosso incendio che si è sviluppato a Pantelleria. Alle prime luci dell'alba è stato autorizzato l'arrivo di due Canadair sullo scenario apocalittico dell'isola pantesca, dove una serie di grossi roghi in località Gadir e Kamma, entrambi di probabile origine dolosa, sono divampati gettando nel terrore residenti e turisti, fuggiti in fretta e furia verso il mare. I carabinieri pensano ad un'origine dolosa dell'incendio che è divampato intorno alle 19,30 nella zona Khamma e Kadir e la Procura di Marsala, come apprende l'Adnkronos, ha aperto un'inchiesta sul vasto incendio che ha distrutto oltre cento ettari di vegetazione. Il capo della Protezione civile siciliana Salvo Cocina ha spiegato che si tratta, con ogni ... Leggi su iltempo (Di giovedì 18 agosto 2022) È stato contenuto dai Vigili del Fuoco, all'opera per tutta la notte, il grosso incendio che si è sviluppato a. Alle prime luci dell'alba è stato autorizzato l'arrivo di duesullo scenario apocalittico dell'isola pantesca, dove una serie di grossi roghi in località Gadir e Kamma, entrambi di probabile origine, sono divampati gettando nel terrore residenti e turisti, fuggiti in fretta e furia verso il mare. I carabinieri pensano ad un'originedell'incendio che è divampato intorno alle 19,30 nella zona Khamma e Kadir e ladi Marsala, come apprende l'Adnkronos, ha aperto un'sul vasto incendio che ha distrutto oltre cento ettari di vegetazione. Il capo della Protezione civile siciliana Salvo Cocina ha spiegato che si tratta, con ogni ...

