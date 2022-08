Bimbo in bici ucciso da un auto, arrestato il conducente: era drogato e guidava con la gamba ingessata (Di giovedì 18 agosto 2022) guidava «ad alta velocità», drogato, senza patente e con la gamba sinistra ingessata Nour Amdouni, il 20enne che ha investito e ucciso lo scorso 9 agosto a Milano un bambino di 11 anni, Mohanad Moubarak.... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 18 agosto 2022)«ad alta velocità»,, senza patente e con lasinistraNour Amdouni, il 20enne che ha investito elo scorso 9 agosto a Milano un bambino di 11 anni, Mohanad Moubarak....

