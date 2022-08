Benevento: Genoa squadra top, ma il Grifone ha un punto debole (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Guardare in casa propria è il primo passo per sperare di rialzare subito la testa. Il ko casalingo con il Cosenza non induce certo all’ottimismo, il Benevento di Fabio Caserta ha palesato problemi (sia tattici che mentali) all’esordio di campionato e adesso si appresta ad affrontare una corazzata. Sarà il remake della sfida di Coppa Italia andato in scena l’8 agosto scorso, ma questa volta contro il Genoa ci saranno in palio tre punti. Stando a quanto ammirato in questo avvio di stagione, non dovrebbe esserci partita. La formazione di Blessin è favorita per diversi fattori: la possibilità di giocare in casa, un organico tra i più forti e completi della categoria e una convinzione nei propri mezzi che la Strega attuale sembra non avere. Elementi che fanno pendere al ribasso l’asticella delle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Guardare in casa propria è il primo passo per sperare di rialzare subito la testa. Il ko casalingo con il Cosenza non induce certo all’ottimismo, ildi Fabio Caserta ha palesato problemi (sia tattici che mentali) all’esordio di campionato e adesso si appresta ad affrontare una corazzata. Sarà il remake della sfida di Coppa Italia andato in scena l’8 agosto scorso, ma questa volta contro ilci saranno in palio tre punti. Stando a quanto ammirato in questo avvio di stagione, non dovrebbe esserci partita. La formazione di Blessin è favorita per diversi fattori: la possibilità di giocare in casa, un organico tra i più forti e completi della categoria e una convinzione nei propri mezzi che la Strega attuale sembra non avere. Elementi che fanno pendere al ribasso l’asticella delle ...

