Ambra Angiolini, la rivelazione su Francesco Renga arriva solo ora (Di giovedì 18 agosto 2022) Ambra Angiolini ha parlato di sé in un’intervista e si è soffermata in particolare, sulla sua situazione sentimentale attuale. La donna ha avuto due storie veramente importanti nella sua vita. La più recente con l’allenatore della Juve, Max Allegri. Con lui si era fidanzata nel 2017 ma la relazione che si è interrotta brutalmente lo scorso anno a causa di un tradimento (pare di lui). Precedentemente Ambra Angiolini ha vissuto una lunga storia d’amore con il cantante Francesco Renga, tra il 2004 e il 2015. Con Renga ha avuto due figli, ormai adolescenti: Leonardo e Jolanda Renga. Ambra Angiolini parla di Francesco Renga e rivela il suo grande rimpianto “L’unico vero fallimento che ... Leggi su tvzap (Di giovedì 18 agosto 2022)ha parlato di sé in un’intervista e si è soffermata in particolare, sulla sua situazione sentimentale attuale. La donna ha avuto due storie veramente importanti nella sua vita. La più recente con l’allenatore della Juve, Max Allegri. Con lui si era fidanzata nel 2017 ma la relazione che si è interrotta brutalmente lo scorso anno a causa di un tradimento (pare di lui). Precedentementeha vissuto una lunga storia d’amore con il cantante, tra il 2004 e il 2015. Conha avuto due figli, ormai adolescenti: Leonardo e Jolandaparla die rivela il suo grande rimpianto “L’unico vero fallimento che ...

