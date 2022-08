Vaiolo scimmie: Cdc, isolare i cani in contatto con malati (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ventuno giorni di isolamento per i cani o altri animaletti domestici che sono entrati in contatto con una persona con il Vaiolo delle scimmie. Sono le nuove linee guida dei Centri per il controllo e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ventuno giorni di isolamento per io altri animaletti domestici che sono entrati incon una persona con ildelle. Sono le nuove linee guida dei Centri per il controllo e ...

Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: continuano ad aumentare i casi in Italia. Il ministero della Salute fa sapere che sono 652 gl… - RaiNews : Preoccupazione per l'avanzata del vaiolo delle scimmie, in Europa e nel mondo. Registrato un caso sospetto in Franc… - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: 35mila casi da 92 Paesi in una settimana. Oms: 'Contagi in crescita del 20%' #ANSA - udescri : RT @IlPrimatoN: Tutti e tre, cane compreso, presentavano le pustole del #VaioloDelleScimmie sulle mucose anali - IlZebraapois : ANSA-WASHINGTON-17 AGO-Ventuno giorni di isolamento per i cani o altri animaletti domestici che sono entrati in con… -