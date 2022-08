Tra caldo e siccità, non dimentichiamoci delle api (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’emergenza idrica riguarda anche le api, fondamentali per l’equilibrio ecosistemico del Pianeta: la carenza di acqua, il caldo e la difficoltà a trovare cibo le stanno mettendo a dura prova. Cosa possiamo fare per aiutarle? Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’emergenza idrica riguarda anche le api, fondamentali per l’equilibrio ecosistemico del Pianeta: la carenza di acqua, ile la difficoltà a trovare cibo le stanno mettendo a dura prova. Cosa possiamo fare per aiutarle?

ilmeteoit : In arrivo violenta perturbazione temporalesca al #Centro-Nord e super caldo al #Sud - StaserasolounTG : RT @brymeteo: Attenzione: tra oggi e domani rischio forti rovesci/nubifragi con raffiche di vento e grandine al nord. (Con il caldo intenso… - Agenzia_Italia : Il picco dei fenomeni intensi è previsto tra giovedì e venerdì. Il fine settimana sarà soleggiato in tutta Italia c… - sulsitodisimone : RT @brymeteo: Attenzione: tra oggi e domani rischio forti rovesci/nubifragi con raffiche di vento e grandine al nord. (Con il caldo intenso… - positanonews : In costiera amalfitana e penisola sorrentina torna il caldo africano. Temperature elevate fino a giovedì prossimo t… -