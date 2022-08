Strappa collanina dal collo di un’anziana Arrestata 29enne

(Di mercoledì 17 agosto 2022) I poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti, nei giorni scorsi, per la segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura 113 di uno scippo di una collana ai danni di. Il richiedente, che ha inseguito a piedi la presunta autrice del furto, è rimasto in linea con la Sala Operativa per dare indicazioni precise sugli spostamenti della donna. Quest’ultima, infatti, veniva subito dopo intercettata, da una pattuglia della Squadra Volante. La giovane, unadi origini rumene, è stata trovata in possesso di una collana con il gancio di chiusura rotto che aveva nascosto all’interno del passeggino ove trasportava la figlioletta. La donna è stata condotta presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito e la figlioletta è stata affidata al suo compagno. L’anziana vittima ha raccontato agli agenti ...

