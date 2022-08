Spagna, incendio vicino a binari: passeggeri in fuga dal treno (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ stato un fuggi fuggi generale quello dei passeggeri di un treno, costretto a fermarsi vicino a Bejís a nordest di Valencia, nella Spagna orientale, per un incendio vicino ai binari, alimentato dai forti venti. Almeno 13 le persone, rimaste ferite, tre delle quali gravemente come riporta l’emittente Rtve. Nonostante l’appello del capotreno a restare a bordo, molti in preda al panico hanno infranto i finestrini e forzato le porte pur di riuscire a scendere dal treno e cercare di scappare all’incendio. Molti dei feriti hanno riportato ustioni, uno di loro è stato trasportato in aereo in ospedale a Valencia. Le ferite più gravi sono state riportate da una donna di 58 anni e da una ragazza di 15 anni, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ stato un fuggi fuggi generale quello deidi un, costretto a fermarsia Bejís a nordest di Valencia, nellaorientale, per unai, alimentato dai forti venti. Almeno 13 le persone, rimaste ferite, tre delle quali gravemente come riporta l’emittente Rtve. Nonostante l’appello del capoa restare a bordo, molti in preda al panico hanno infranto i finestrini e forzato le porte pur di riuscire a scendere dale cercare di scappare all’. Molti dei feriti hanno riportato ustioni, uno di loro è stato trasportato in aereo in ospedale a Valencia. Le ferite più gravi sono state riportate da una donna di 58 anni e da una ragazza di 15 anni, ...

