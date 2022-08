Ritrovato morto in un pozzo Vincenzo di Noi scomparso a Ferragosto da Torre Santa Susanna (Di mercoledì 17 agosto 2022) Drammatico epilogo nelle ricerche dell’uomo brindisino che si era allontanato di casa il 15 agosto, purtroppo non ci sono buone notizie dalla Puglia. E’ stato infatti trovato morto, in un pozzo, Vincenzo Di Noi, il 79enne di Torre Santa Susanna (Brindisi) scomparso il giorno di Ferragosto. Ne dà notizia il Soccorso Alpino e Speleologico che sta operando con i Vigili del Fuoco per recuperare la salma. Si erano mobilitati davvero tutti nelle ricerche di Vincenzo di Noi e in due giorni, il corpo dell’uomo, è stato Ritrovato. Meno di 48 ore per le ricerche ma il tempo è stato a quanto pare, troppo. Nelle prossime ore si cercherà di capire che cosa è accaduto a Vincenzo anche se si pensa che sia caduto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 17 agosto 2022) Drammatico epilogo nelle ricerche dell’uomo brindisino che si era allontanato di casa il 15 agosto, purtroppo non ci sono buone notizie dalla Puglia. E’ stato infatti trovato, in unDi Noi, il 79enne di(Brindisi)il giorno di. Ne dà notizia il Soccorso Alpino e Speleologico che sta operando con i Vigili del Fuoco per recuperare la salma. Si erano mobilitati davvero tutti nelle ricerche didi Noi e in due giorni, il corpo dell’uomo, è stato. Meno di 48 ore per le ricerche ma il tempo è stato a quanto pare, troppo. Nelle prossime ore si cercherà di capire che cosa è accaduto aanche se si pensa che sia caduto ...

