P G Wodehouse e l’eterogenesi dei fini

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Non è un mistero, per i lettori di questa rubrichetta liberale, che io sia un grande appassionato di P.G.. Un vizio ereditato da Antonio Martino che lo leggeva in continuazione. Per l’ennesima volta, o forse per la prima, viste le risate che provoca, ho letto Right Ho, Jeeves. Edizione Penguin.è uno di quegli scrittori che ha un’ironia così british che non è semplicissimo leggerlo in traduzione italiana. Molte di esse sono scandalose: sembrano fatte con Google Translate, e cioè con la penna di un algoritmo e non con quella di un grande traduttore che sappia scrivere. Esempio: «si delineano dei torbidi sul Castello di Blandings» al posto del banale «sul Castello di Blandings ci sono delle nuvole». Per tradurreci vuole una grande penna e un gran talento nel cogliere il suo sottile humor e il suo inglese ...