Napoli, accordo per Ndombele: programmate le visite mediche (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Napoli e il Tottenham hanno trovato l'accordo per il trasferimento in azzurro del centrocampista francese Tanguy Ndombele. Il calciatore sarà domani in Italia per sottoporsi alle visite mediche a Villa Stuart, a Roma, e subito dopo sarà firmato il contratto. Le due società si sono accordate con la formula che prevede il prestito oneroso (circa un milione di euro) con diritto di riscatto per il Napoli il prossimo anno già fissato a 30 milioni di euro. Il Tottenham (il calciatore non rientrava nei piani dell'allenatore Antonio Conte) pagherà metà dell'ingaggio che è di sei milioni di euro netti più una serie di bonus. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

