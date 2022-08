Marcell Jacobs si è preso il suo trono ancora una volta

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Fate largo, arriva sua maestà. Già, perché considerando gli ultimi due anni la velocità sembra avere un unico padrone sul suoed è. Dopo una serie interminabile di infortuni, il velocista italiano è sceso in pista per gli Europei, determinato a trionfare nei 100m e così effettivamente sono andati i giochi. Se qualcuno ritiene che ilsia da condividere con Fred Kerley a livello mondiale, forse è solo per una buona dose di sfortuna, ma già l’anno prossimo si potrà nuovamente provare a risolvere una disputa che a Tokyo ci ha visto vincitori.campione europeo dei 100md’oro sui 100m a Monaco – Foto di Giancarlo Colombo/FIDALIeri doveva essere il suo giorno e così è stato....

