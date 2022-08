LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Jodoin Di Maria e Biginelli in finale. Alle 13.50 tocca a Pellacani-Santoro (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 13.14: Appuntamento Alle 13.50 con la finale del sincro misto dai tre metri. Chiara Pellacani e Matteo Santoro vanno assolutamente a caccia della medaglia d’oro. 13.12: Terza posizione finale per Sarah Jodoin Di Maria con 296.25, di poco davanti alla britannica Lois Toulson (293.00). 13.11: Adesso c’è anche la certezza. Maia Biginelli è in finale con l’undicesimo punteggio. 13.09: La britannica Spendolini Sirieix chiude la qualifica con 318.70 e si candida ad essere assolutamente una delle favorite per la vittoria ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 13.14: Appuntamento13.50 con ladel sincro misto dai tre metri. Chiarae Matteovanno assolutamente a caccia della medaglia d’oro. 13.12: Terza posizioneper SarahDicon 296.25, di poco davanti alla britannica Lois Toulson (293.00). 13.11: Adesso c’è anche la certezza. Maiaè incon l’undicesimo punteggio. 13.09: La britannica Spendolini Sirieix chiude la qualifica con 318.70 e si candida ad essere assolutamente una delle favorite per la vittoria ...

