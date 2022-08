LIVE Ciclismo, cronometro Europei 2022 in DIRETTA: inizia la prova di Cattaneo, attesa per Küng e Ganna (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA cronometro LA DIRETTA LIVE DELLA cronometro FEMMINILE DEGLI Europei DALLE 14.00 17.50 Huulgard passa in testa al primo intermedio con 1’22”90. Il tempo di Cattaneo è di 1’27”24. 17.49 Partiti anche l’austriaco Rainer Kepplinger ed il danese Morten Huulgard. Un po’ di corridori interlocutori prima di un altro grande nome. 17.47 Terzo tempo per l’azzurro all’intermedio posto dopo 700 metri. Ulteriore prova di come questo riferimento conti davvero poco. 17.45 Partito Cattaneo. FORZA MATTIA! 17.44 Partiti l’ungherese Marton Dina ed il ceco Jakub Otruba. Il prossimo a partire sarà il nostro Mattia Cattaneo! 17.42 Nel frattempo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLALADELLAFEMMINILE DEGLIDALLE 14.00 17.50 Huulgard passa in testa al primo intermedio con 1’22”90. Il tempo diè di 1’27”24. 17.49 Partiti anche l’austriaco Rainer Kepplinger ed il danese Morten Huulgard. Un po’ di corridori interlocutori prima di un altro grande nome. 17.47 Terzo tempo per l’azzurro all’intermedio posto dopo 700 metri. Ulterioredi come questo riferimento conti davvero poco. 17.45 Partito. FORZA MATTIA! 17.44 Partiti l’ungherese Marton Dina ed il ceco Jakub Otruba. Il prossimo a partire sarà il nostro Mattia! 17.42 Nel frattempo ...

