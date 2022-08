Invasione di Taiwan? Gli indicatori economici che rivelano le intenzioni cinesi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Nancy Pelosi, la speaker della Camera dei Rappresentanti americana, si è recata in visita a Taipei il 2 e 3 agosto scorsi per incontrare i vertici politici locali, oltre ai quelli delle principali aziende di semiconduttori. Pechino ha reagito al viaggio della politica americana con una impressionante dimostrazione di forza. La Repubblica Popolare sta per invadere? Le imponenti esercitazioni militari, le più grandi di sempre, hanno scatenato questo tipo di timori. L’ultima crisi nella regione (la terza) era avvenuta nel 1995-1996, quando la Repubblica Popolare aveva condotto una serie di lanci di missili nelle acque dello Stretto, la prima volta minacciando la leadership di Lee Teng-hui e la seconda con l’intenzione di intimidire la popolazione di Formosa alla vigilia delle elezioni presidenziali. A dire il vero diversi policymaker statunitensi sostengono già ...