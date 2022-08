Inps, consulente digitale delle pensioni: oltre 200mila accessi (Di mercoledì 17 agosto 2022) oltre duecentomila accessi dal lancio, con una crescita di quasi il 10% delle domande di quattordicesima e di oltre il 20% sui supplementi di pensione: è un bilancio positivo quello che emerge dai numeri Inps in merito alla sperimentazione del consulente digitale delle pensioni, il servizio innovativo – finanziato dal Pn nella linea ‘Intelligenza artificiale’ – che consente all’Istituto di ampliare la platea dei beneficiari delle prestazioni, agevolando il riconoscimento di diritti inespressi. Con il nuovo applicativo, l’Istituto individua i potenziali fruitori delle integrazioni, proponendo ai pensionati interessati un percorso semplice per la verifica dei requisiti necessari e per la presentazione ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 agosto 2022)duecentomiladal lancio, con una crescita di quasi il 10%domande di quattordicesima e diil 20% sui supplementi di pensione: è un bilancio positivo quello che emerge dai numeriin merito alla sperimentazione del, il servizio innovativo – finanziato dal Pn nella linea ‘Intelligenza artificiale’ – che consente all’Istituto di ampliare la platea dei beneficiariprestazioni, agevolando il riconoscimento di diritti inespressi. Con il nuovo applicativo, l’Istituto individua i potenziali fruitoriintegrazioni, proponendo ai pensionati interessati un percorso semplice per la verifica dei requisiti necessari e per la presentazione ...

FocuSicilia : Oltre a ridurre gli errori, secondo #INPS il #servizio permette di individuare e raggiungere quanti avrebbero dirit… - Primaonline : Boom di accessi al consulente digitale Inps promosso con una campagna di comunicazione - PietroTicali : @LegaSalvini Quota 41: Premesso che mi farebbe comodo (4 anni e mi metto in privato come consulente finanziario),… - Matteo03999183 : @cornobianco @matteosalvinimi Aspetta, dipende che cosa fai di lavoro. Io sono un consulente e l’anno scorso ho fat… - VincenzoTatara : @SOLOJUVE11 @littlecow4 @CarloCalenda Se vado in pensione con 42 anni e 10 mesi di contributi, la mia pensione sare… -