Giorni e orari in cui si rischia di subire un furto in casa (Di mercoledì 17 agosto 2022) I furti in casa possono avvenire senza sospetti. Generalizzando, si possono determinare gli orari più a rischio Uno degli incubi maggiori, generalmente di notte, è che qualcuno entri in casa per rubare. E non solo perché possono essere sottratti dei beni, ma anche perché si può mettere a repentaglio la sicurezza personale. Purtroppo in Italia L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 17 agosto 2022) I furti inpossono avvenire senza sospetti. Generalizzando, si possono determinare glipiù a rischio Uno degli incubi maggiori, generalmente di notte, è che qualcuno entri inper rubare. E non solo perché possono essere sottratti dei beni, ma anche perché si può mettere a repentaglio la sicurezza personale. Purtroppo in Italia L'articolo proviene da Consumatore.com.

nonmechiamammt : RT @vmnesjv: sono un paio di giorni che ho già sonno intorno a mezzanotte e mezza/luna. secondo me il mio corpo sta cercando di dirmi che… - danieledv79 : RT @sistavameglio: @TIZIANOFERRAGAT @LuigiBrugnaro SI, c'è una norma. Nessun mezzo natante che non abbia targa 6V (commerciale) può navigar… - sistavameglio : @TIZIANOFERRAGAT @LuigiBrugnaro SI, c'è una norma. Nessun mezzo natante che non abbia targa 6V (commerciale) può na… - ValeriSport : Amici Bikers vi ricordiamo che il megastore #VALERISPORT è APERTO tutti i giorni d’agosto escluso le domeniche! ??… - mrsincoerenza : non io che se sto in vacanza 10 gg sparisco e pubblico sempre tutto quando sn comodamente a casa rispettando gli or… -