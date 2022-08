Eutanasia, via libera a farmaco per ‘Antonio’ (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Dopo Federico Carboni, ora anche ‘Antonio’, assistito dal collegio legale dell’Associazione Luca Coscioni, è riuscito a far valere il proprio diritto di vedere rispettata la sua volontà di accedere al suicidio medicalmente assistito. La stessa Associazione in una nota, annuncia che la commissione di esperti dell’Asur Marche ha, dunque, inviato il parere che mancava sul farmaco e sulle modalità di autosomministrazione: i due punti che erano rimasti in sospeso dopo la relazione medica inviata al comitato etico e il relativo parere. I legali di Antonio avevano inviato una diffida legale affinché l’ordinanza del giudice del tribunale di Fermo fosse eseguita in ogni parte, inclusa la parte attinente alle modalità possibili in modo che ‘Antonio’ potesse autosomministrarsi il farmaco. La procedura in Italia è ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Dopo Federico Carboni, ora anche, assistito dal collegio legale dell’Associazione Luca Coscioni, è riuscito a far valere il proprio diritto di vedere rispettata la sua volontà di accedere al suicidio medicalmente assistito. La stessa Associazione in una nota, annuncia che la commissione di esperti dell’Asur Marche ha, dunque, inviato il parere che mancava sule sulle modalità di autosomministrazione: i due punti che erano rimasti in sospeso dopo la relazione medica inviata al comitato etico e il relativo parere. I legali di Antonio avevano inviato una diffida legale affinché l’ordinanza del giudice del tribunale di Fermo fosse eseguita in ogni parte, inclusa la parte attinente alle modalità possibili in modo chepotesse autosomministrarsi il. La procedura in Italia è ...

