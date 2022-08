cmdotcom : #Dzeko si sdoppia per l'#Inter: ma il futuro è già deciso - fuck1do : @JumpedGoldoni Assist solo perché l’ha presa Denzel, fosse arrivato Dzeko la palla sarebbe sulla luna - xWand_MP : @JuventusThinghs Peccato che nessuno di questi è stato scelto da pirlo che chiese solo dzeko, svegliati - stillers1971 : @gianlucaansaldi Eh si ma finché non sento Marotta che mi dice che è incedibile, ho sempre la sensazione che potreb… - RussianMike31 : RT @ArturoFrisoli: @90ordnasselA @andreaschiassi Tra Leao e Lautaro chi è più giovane? E tra Origi e Lukaku? E tra Giroud e Dzeko? Ah vero… -

Calciomercato.com

Insomma giocatori che non vengono sceltiper la carta d'identità e per le qualità tecniche e ...lo stadio pieno e respirare l'aria della gara casalinga " ha detto Borrelli che s'ispira aed ...Avete parlato venti minuti dell'Inter e non avete considerato il Lecce', ha detto senza mezzi termini per poi aggiungere: 'Avete considerato un colpo di genio l'ingresso di, quando invece era ... Dzeko, c'è solo l'Inter: si sdoppia per Inzaghi, ma il futuro è già deciso In mezzo, dopo aver sciolto pubblicamente il rebus Gosens, che partirà dal primo minuto, i dubbi del tecnico riguardano l’impiego di Brozovic: il croato ha recuperato ed è favorito su Asllani. L’ora d ...(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "E' una vittoria voluta col cuore. La squadra ci ha creduto fino alla fine e questa è la cosa più importante della serata: abbiamo fatto molto bene ...