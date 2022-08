DAZN, COME OTTENERE IL RIMBORSO: L’AGCOM CHIEDE UNA PROCEDURA SEMPLIFICATA (Di mercoledì 17 agosto 2022) I disservizi di DAZN durante la prima giornata di campionato hanno scatenato la rabbia dei tifosi e anche le polemiche politiche. Stavolta, a differenza della scorsa stagione, il problema non era causato dallo streaming in sé o dalle connessioni lente degli utenti, ma il traffico molto alto, con il tentativo di accesso contemporaneo da parte degli abbonati, ha reso impossibile l’accesso alla piattaforma per molti di loro e in taluni casi ha interrotto la visione delle partite. Così è intervenuta L’AGCOM, l’Autorità Garante delle Comunicazioni, cha ha chiesto a DAZN una PROCEDURA SEMPLIFICATA per OTTENERE il RIMBORSO, oltre che, naturalmente, la risoluzione tempestiva del problema per evitare di arrivare alla seconda giornata con l’identico ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 17 agosto 2022) I disservizi didurante la prima giornata di campionato hanno scatenato la rabbia dei tifosi e anche le polemiche politiche. Stavolta, a differenza della scorsa stagione, il problema non era causato dallo streaming in sé o dalle connessioni lente degli utenti, ma il traffico molto alto, con il tentativo di accesso contemporaneo da parte degli abbonati, ha reso impossibile l’accesso alla piattaforma per molti di loro e in taluni casi ha interrotto la visione delle partite. Così è intervenuta, l’Autorità Garante delle Comunicazioni, cha ha chiesto aunaperil, oltre che, naturalmente, la risoluzione tempestiva del problema per evitare di arrivare alla seconda giornata con l’identico ...

