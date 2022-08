Cristiano Ronaldo rompe il silenzio | “Solo bugie | presto saprete la verità”

tancredipalmeri : Il Manchester United ha offerto 18 milioni all'anno a Casemiro! Se accettasse, diventerebbe il quarto giocatore pi… - goal : Karim Benzema has appreciation for Cristiano Ronaldo ?? - GoalItalia : CR7 annuncia un'intervista nella quale rivelerà 'la verità' ???? - GodIsGr82148817 : RT @Footballtime___: Quand Luis Suarez remportait le Pichichi devant Cristiano Ronaldo.?? - AlejanDawg : @ElGolGarracol JSHHAHSJSJAJAH está en modo Cristiano Ronaldo. -

L'uraganocambia le carte in tavola anche per la Juventus: offerta da centotrenta milioniIntreccio da oltre cento milioni e a muovere tutto è sempre lui:. CR7 ha preso la sua ...Commenta per primo Tante ipotesi sul futuro di, ma la più romantica è quella che porta a Lisbona, sponda Sporting. Una pista che sta prendendo corpo nelle ultime ore: CR7 potrebbe lasciare lo United per tornare a giocare lì da ...Non c'è pace per Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese continua ad essere sotto i riflettori ma questa volta il caso non è nuovo ai più attenti. Quattro mesi fa, ...Ormai sembrano non esserci più dubbi: Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United entro la fine di questo mercato. Sono state numerose le opzioni paratesi davanti ...