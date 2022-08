sportli26181512 : Atalanta, asse caldo con il Tottenham: Grazie alla profonda conoscenza del mercato della Premier da parte dello sco… - Profilo3Marco : RT @Gio_Dusi: L'ultima uscita ufficiale dell'#Atalanta ricalca un po' l'aria che tira in generale: c'è ancora da lavorare, manca qualcosa i… - masschetti : @armcopp Salvatela perché la Lazio al secondo anno di Sarri ci piscia in testa e noi si lotta x Europa league e Con… -

Calciomercato.com

... contatti continui (Guendalina Galdi - Redazione gianlucadimarzio.com) Sull'Napoli - Londra i ... Ore 17:27 -- Soppy, definito il trasferimento dall'Udinese (Michele Cappello - Redazione ...... Romero infatti è stato acquistato e girato in prestito sempre prima al Genoa e poi all'. ... Interni i dubbi sono pochi, anzi minimi: Jorginho - Kante è l'perfetta. Tridente tutta tecnica e ... Atalanta, asse caldo con il Tottenham | Mercato | Calciomercato.com Le parti stanno trattando Il Tottenham, battuta la concorrenza del Nottingham, sta pressando l'Atalanta per avere il suo trequartista ucraino Ruslan Malinovskyi. Al momento il club inglese… Leggi ...INTER E MILAN DICONO NO A CR7. FIORENTINA, ROSATI SI RITIRA: NUOVO RUOLO NELLO STAFF TECNICO. ATALANTA, FREULER VA IN INGHILTEREA - Dal Corriere dello.