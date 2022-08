Anche Pippo Inzaghi fa il tifo per Davide il ragazzo massacrato di botte a Crotone: il messaggio (Di mercoledì 17 agosto 2022) Facciamo davvero tutti il tifo per Davide Ferrerio, non riuscendoci ancora a spiegare come sia stato possibile che un ragazzo di 20 anni, sia finito in ospedale, a lottare tra la vita e la morte, senza una sola ragione. Ma del resto, queste vicende, accadono sempre più spesso tra i giovani, nonostante le pene esemplari come quelle arrivate per i fratelli Bianchi, gli assassini di Willy. Per Davide, fa il tifo Anche Pippo Inzaghi. Dopo il messaggio di Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna, squadra del cuore di Davide, Anche il neo allenatore della Reggina, in Calabria da settimane, ha deciso di registrare un messaggio per il giovane. Davide è in ospedale a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 17 agosto 2022) Facciamo davvero tutti ilperFerrerio, non riuscendoci ancora a spiegare come sia stato possibile che undi 20 anni, sia finito in ospedale, a lottare tra la vita e la morte, senza una sola ragione. Ma del resto, queste vicende, accadono sempre più spesso tra i giovani, nonostante le pene esemplari come quelle arrivate per i fratelli Bianchi, gli assassini di Willy. Per, fa il. Dopo ildi Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna, squadra del cuore diil neo allenatore della Reggina, in Calabria da settimane, ha deciso di registrare unper il giovane.è in ospedale a ...

