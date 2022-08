A Ferragosto il 20% delle Rsa irregolari | blatte e operatori ubriachi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 17 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri NAS, d’intesa con il Ministero della Salute, hanno ispezionato, sull’intero territorio nazionale, 351 strutture, tra residenze assistenziali assistite (R.S.A.), case di riposo, comunità alloggio e case famiglia, individuandone 70, pari al 20% degli obiettivi controllati, contestando 127 sanzioni penali e amministrative, per oltre 40 mila euro.Tra le violazioni più ricorrenti sono state rilevate carenze strutturali ed organizzativestrutture come la presenza di un numero superiore di anziani rispetto alla capienza massima autorizzata, spesso collocati in ambienti eccessivamente ristretti e situazioni di minore assistenzapersone ospitate, riconducibili a un numero ridotto diper turno di servizio, in alcuni casi privi di adeguata qualifica e ...