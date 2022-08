Vuelta a Espana 2022: Primoz Roglic ci sarà. Lo sloveno va a caccia del poker (Di martedì 16 agosto 2022) A caccia di un poker storico. Questo è il grande obiettivo di Primoz Roglic, che sarà ufficialmente al via dell’edizione 2022 della Vuelta a Espana. Dopo la delusione per il ritiro dal Tour de France, lo sloveno è riuscito a recuperare in tempo per la corsa spagnola e cercherà di ripetersi per il quarto anno consecutivo dopo le vittorie degli ultimi tre anni. Roglic diventerebbe il primo a vincere la Vuelta per la quarta volta di fila, visto che Roberto Heras ha vinto quattro edizioni del giro spagnolo, ma mai consecutivamente. Sicuramente qualche incognita su Roglic c’è, visto che la sua partecipazione alla Vuelta era rimasta in dubbio fino all’ultimo dopo ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Adi unstorico. Questo è il grande obiettivo di, cheufficialmente al via dell’edizionedella. Dopo la delusione per il ritiro dal Tour de France, loè riuscito a recuperare in tempo per la corsa spagnola e cercherà di ripetersi per il quarto anno consecutivo dopo le vittorie degli ultimi tre anni.diventerebbe il primo a vincere laper la quarta volta di fila, visto che Roberto Heras ha vinto quattro edizioni del giro spagnolo, ma mai consecutivamente. Sicuramente qualche incognita suc’è, visto che la sua partecipazione allaera rimasta in dubbio fino all’ultimo dopo ...

