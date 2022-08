Venti anni, travolta e uccisa sulla Domiziana da un pirata della strada (Di martedì 16 agosto 2022) Tragedia nel giorno di Ferragosto. “Una giovane di 20 anni – si legge sul quotidiano napoleytano Il Mattino – è stata travolta ed uccisa sul colpo da un pirata della strada intorno alle 5 sulla SS Domiziana, a Castel Volturno, all’altezza del Km 34”. La ragazza, – prosegue il quotidiano – si trovava in compagnia di due ragazzi ed è stata travolta da una Nissan Micra lasciata in strada dopo l’impatto. Inutili i soccorsi. Sul posto gli agenti del commissariato di Castel Volturno e gli agenti della polizia stradale Sottosezione di Cellole. La Nissan Micra è stata posta sotto sequestro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 agosto 2022) Tragedia nel giorno di Ferragosto. “Una giovane di 20– si legge sul quotidiano napoleytano Il Mattino – è stataedsul colpo da unintorno alle 5SS, a Castel Volturno, all’altezza del Km 34”. La ragazza, – prosegue il quotidiano – si trovava in compagnia di due ragazzi ed è statada una Nissan Micra lasciata indopo l’impatto. Inutili i soccorsi. Sul posto gli agenti del commissariato di Castel Volturno e gli agentipoliziale Sottosezione di Cellole. La Nissan Micra è stata posta sotto sequestro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

