Ultime Notizie Roma del 16-08-2022 ore 11:10 (Di martedì 16 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio con 3 voti contrari e 5 astenuti la direzione nazionale del PD ha approvato ieri sera alle liste per le candidature in vista delle prossime elezioni segretario Enrico Letta sarà candidato come capo la camera in Lombardia e Veneto mentre Carlo Cottarelli Sara capolista al Senato a Milano il microbiologo Andrea crisanti sarà candidato capolista in Europa Monica Cirinnà annuncia di rinunciare alla candidatura mi hanno un collegio elettorale per dette Donald Trump ha chiesto il rispettosamente sulla sua piattaforma Social Truth la restituzione immediata di alcuni documenti sequestrati dalla nella sua perquisizione a mar-a-lago secondo quanto riferito da politico lei avrebbe già restituito al ex presidente americano i tre passaporti confiscati secondo il sito il Tycoon ... Leggi su romadailynews (Di martedì 16 agosto 2022)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio con 3 voti contrari e 5 astenuti la direzione nazionale del PD ha approvato ieri sera alle liste per le candidature in vista delle prossime elezioni segretario Enrico Letta sarà candidato come capo la camera in Lombardia e Veneto mentre Carlo Cottarelli Sara capolista al Senato a Milano il microbiologo Andrea crisanti sarà candidato capolista in Europa Monica Cirinnà annuncia di rinunciare alla candidatura mi hanno un collegio elettorale per dette Donald Trump ha chiesto il rispettosamente sulla sua piattaforma Social Truth la restituzione immediata di alcuni documenti sequestrati dalla nella sua perquisizione a mar-a-lago secondo quanto riferito da politico lei avrebbe già restituito al ex presidente americano i tre passaporti confiscati secondo il sito il Tycoon ...

sole24ore : ?? L'#Onu ha la capacità di fornire assistenza a una visita degli ispettori dell’#Aiea alla centrale nucleare di… - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - Corriere : Mattarella onora i morti di Marcinelle: «Un sacrificio che ha segnato il processo di integrazione europea» - aldoalpegiani : Putin accusa gli Usa e cerca l'asse con la Cina. Nuove esplosioni in Crimea | Le ultime notizie sulla guerra, in di… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Elezioni politiche 2022, ultime notizie in diretta -