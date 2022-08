Ultime Notizie – Elezioni 2022 | candidature azzurre in alto mare

(Di martedì 16 agosto 2022) Forza Italia alle prese con le liste elettorali. Come sempre capita in questi casi, il silenzio sulla griglia dei nomi da parte di Arcore nel bel mezzo di una trattativa molto delicata, visto i pochi seggi sicuri a disposizione, causa Rosatellum, taglio numero dei parlamentari e calo consensi rispetto al passato, alimenta le voci incontrollate sui ‘sommersi e i salvati’ tra le fila. Resteranno col fiato sospeso fino all’ultimo momento utile (la dead line è il 22 agosto) non solo i peones ma anche tanti big, quelli della vecchia guardia e non. Tutti in attesa di sapere se a loro sarà assegnato un seggio certo, di prima fascia, border line o perdente. ”Siamo ancora in, tutto è nelle mani del presidente”, dice un big forzista che sta seguendo da vicino lo scottante dossier, smentendo i boatos di ‘esclusi ...

sole24ore : ?? L'#Onu ha la capacità di fornire assistenza a una visita degli ispettori dell’#Aiea alla centrale nucleare di… - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - Corriere : Mattarella onora i morti di Marcinelle: «Un sacrificio che ha segnato il processo di integrazione europea» - Angelo_MB : Le ultime dall' #AsiloMariuccia #Governo, verso le elezioni: le ultime notizie dopo la crisi e le dimissioni di Dr… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 8.944 nuovi casi e 70 morti -

Il Sole 24 ORE

Ennesima rapina nel cuore del quartiere Pianura, a Napoli. Sono le 20,30 del 13 agosto 2022 quando un uomo armato di pistola è entrato in una nota pizzeria del luogo e ha sparato un colpo al soffitto ...Salvo altre proroghe, il volantino Mega Sconti di agosto disponibile da Mediaworld sta per giungere alla sua conclusione, fissata alle 23:59 del 17 agosto 2022. Per questa ragione, di seguito vi ... Ucraina ultime notizie. Ambasciatore Ucraina in Vaticano, Papa venga a Bucha Nel sincro misto dalla piattaforma bronzo per Jodoin Di Maria e Timbretti Gugiu ROMA (ITALPRESS) - Trionfo azzurro nella gara di trampolino da ...Cosmary e Nunzio sono fidanzati Indiscrezioni e avvistamenti Sembrano ormai lontani i tempi in cui Alex e Cosmary, ex allievi dell'ultima edizione di ...