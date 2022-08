UEFA: «Nel calcio femminile c’è un potenziale illimitato» (Di martedì 16 agosto 2022) La UEFA ha rilasciato un report sullo stato del calcio femminile in Europa, invitando gli investitori a scommettere nel movimento La UEFA ha rilasciato The Business Case for Women’s Football, un report che mette in evidenza il potenziale di crescita del calcio femminile europeo nel prossimo decennio. Di seguito alcuni contenuti del documento e il commento di Giorgio Marchetti, vice segretario generale della UEFA e di Nadine Kessler, direttrice della divisione femminile. potenziale DEL calcio femminile – «Gli Europei 2022 hanno messo in mostra la popolarità e il potenziale del calcio femminile internazionale, ma si registrano ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 agosto 2022) Laha rilasciato un report sullo stato delin Europa, invitando gli investitori a scommettere nel movimento Laha rilasciato The Business Case for Women’s Football, un report che mette in evidenza ildi crescita deleuropeo nel prossimo decennio. Di seguito alcuni contenuti del documento e il commento di Giorgio Marchetti, vice segretario generale dellae di Nadine Kessler, direttrice della divisioneDEL– «Gli Europei 2022 hanno messo in mostra la popolarità e ildelinternazionale, ma si registrano ...

