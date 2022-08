Square Enix punta su Avatar: Generations, il nuovo RPG open world è in arrivo su smartphone (Di martedì 16 agosto 2022) Avatar torna sempre più in auge, questa volta con un prodotto dedicato agli amanti dei videogiochi. Avatar: Generations, un nuovo RPG open world che sarà disponibile su piattaforma mobile e creato in collaborazione tra Square Enix e Paramount. Avatar: Generations arriva su mobile – 16822 www.computermagazine.itProsegue la febbre da RPG open world su smartphone. Dopo l’arrivo del nuovo Ni No Kuni esclusivo per piattaforma mobile, di Genshin Impact e altre perle dell’universo smartphone, è l’ora del brand pronto a roncquistare lustro a più di un decennio dal suo avvento al cinema. Parliamo di Avatar ... Leggi su computermagazine (Di martedì 16 agosto 2022)torna sempre più in auge, questa volta con un prodotto dedicato agli amanti dei videogiochi., unRPGche sarà disponibile su piattaforma mobile e creato in collaborazione trae Paramount.arriva su mobile – 16822 www.computermagazine.itProsegue la febbre da RPGsu. Dopo l’delNi No Kuni esclusivo per piattaforma mobile, di Genshin Impact e altre perle dell’universo, è l’ora del brand pronto a roncquistare lustro a più di un decennio dal suo avvento al cinema. Parliamo di...

