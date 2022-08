“Spettacolo indegno”: Rocco Hunt deve fermare il concerto in Calabria e si scusa con i fan (Di martedì 16 agosto 2022) L’imprevisto è sempre dietro l’angolo. E quanto accaduto lo scorso 14 agosto, in occasione del concerto di Rocco Hunt, a Savelli, in provincia di Crotone, ne è la conferma. Sebbene gli operatori abbiano cercato di far funzionare l’impianto elettrico, infatti, lo Spettacolo è stato annullato a causa di alcuni problemi tecnici. Il rapper campano è salito sul palco, di fronte al numeroso e caloroso pubblico del comune calabrese, accorso per cantare con lui, spiegando che il gruppo elettrogeno non avrebbe supportato la performance. L’artista ha provato per tre volte a cantare, ma l’impianto, inadatto, ha persino lasciato tutti al buio. Un inconveniente che ha deluso il rapper, il quale si è rivolto sconsolato ai fan: “Ero lì dietro a cercare di trovare una soluzione a questo problema, che purtroppo non dipende né da me né ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) L’imprevisto è sempre dietro l’angolo. E quanto accaduto lo scorso 14 agosto, in occasione deldi, a Savelli, in provincia di Crotone, ne è la conferma. Sebbene gli operatori abbiano cercato di far funzionare l’impianto elettrico, infatti, loè stato annullato a causa di alcuni problemi tecnici. Il rapper campano è salito sul palco, di fronte al numeroso e caloroso pubblico del comune calabrese, accorso per cantare con lui, spiegando che il gruppo elettrogeno non avrebbe supportato la performance. L’artista ha provato per tre volte a cantare, ma l’impianto, inadatto, ha persino lasciato tutti al buio. Un inconveniente che ha deluso il rapper, il quale si è rivolto sconsolato ai fan: “Ero lì dietro a cercare di trovare una soluzione a questo problema, che purtroppo non dipende né da me né ...

doffo_spini : Si poteva fare di meglio, tante sorprese, ma lo spettacolo indegno di certa gente che miscela lo sprezzo da superio… - gildacana : @riotta @pdnetwork Tutti che piangono perché non riescono ad avere la poltrona...che spettacolo indegno. - alerox1973 : @EnricoTurcato Preoccupiamoci dello spettacolo indegno. Allenatore Cagon che a 9 milioni di euro l’anno non e’ capa… - Gugl_di_Occam : @PietroSalvatori Che spettacolo indegno - Renato65497671 : 100 Mila euro di multa per lo spettacolo INDEGNO chi cazzo si credono di essere x la fortuna gli baciati sul culo?…… -