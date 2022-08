Spalletti risponde alla mancata convocazione di Fabian Ruiz (Di martedì 16 agosto 2022) Luciano Spalletti, dopo la vittoria netta del suo Napoli ai danni del Verona, parla della chiacchierata non convocazione di Fabian Ruiz La mancata convocazione di Fabian Ruiz nelle fila del Napoli di Spalletti ha fatto molto discutere. Il giocatore è ormai a un passo dal PSG, e mister Luciano Spalletti ha risposto in merito, non dimenticando di fare i complimenti ai suoi per il secco 5-2 inferto al Verona. LE PAROLE- «La squadra ha fatto vedere che sa stare in campo e che sa dove andare anche senza chi non vuol venire a giocare con noi. E di conseguenza si fanno i meriti a questi senza andare a parlare di quelli che non ci sono». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 agosto 2022) Luciano, dopo la vittoria netta del suo Napoli ai danni del Verona, parla della chiacchierata nondiLadinelle fila del Napoli diha fatto molto discutere. Il giocatore è ormai a un passo dal PSG, e mister Lucianoha risposto in merito, non dimenticando di fare i complimenti ai suoi per il secco 5-2 inferto al Verona. LE PAROLE- «La squadra ha fatto vedere che sa stare in campo e che sa dove andare anche senza chi non vuol venire a giocare con noi. E di conseguenza si fanno i meriti a questi senza andare a parlare di quelli che non ci sono». L'articolo proviene da Calcio News 24.

