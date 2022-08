Sinner-Kokkinakis oggi, ATP Cincinnati 2022: orario, programma, tv, streaming (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo la sconfitta agli ottavi a Montreal contro Pablo Carreno Busta, Jannik Sinner torna in campo e lo fa nel Masters 1000 di Cincinnati contro l’australiano Thanasi Kokkinakis, numero 75 del mondo. Un esordio da non sottovalutare assolutamente per l’altoatesino, che ha bisogno di arrivare molto lontano nel torneo americano per guadagnare punti fondamentali in chiave ranking ATP. A parte la sconfitta con Carreno Busta, dove lo stesso Sinner ha ammesso di aver giocato male e di essere stato in balia dell’avversario, il momento dell’altoatesino è comunque favorevole, visto che in precedenza era arrivato il primo titolo della carriera sulla terra rossa, battendo in finale ad Umago Carlos Alcaraz. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Jannik ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo la sconfitta agli ottavi a Montreal contro Pablo Carreno Busta, Janniktorna in campo e lo fa nel Masters 1000 dicontro l’australiano Thanasi, numero 75 del mondo. Un esordio da non sottovalutare assolutamente per l’altoatesino, che ha bisogno di arrivare molto lontano nel torneo americano per guadagnare punti fondamentali in chiave ranking ATP. A parte la sconfitta con Carreno Busta, dove lo stessoha ammesso di aver giocato male e di essere stato in balia dell’avversario, il momento dell’altoatesino è comunque favorevole, visto che in precedenza era arrivato il primo titolo della carriera sulla terra rossa, battendo in finale ad Umago Carlos Alcaraz. Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato e l’di Jannik ...

