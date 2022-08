Scozia, assorbenti gratis: da oggi in vigore la legge (Di martedì 16 agosto 2022) La Scozia è il primo Paese al mondo a garantire l’accesso gratuito e universale ai prodotti mestruali. Il 15 agosto è entrato in vigore il “Period Products Act”, la legge votata all’unanimità dal Parlamento scozzese che impone la presenza di assorbenti e altri prodotti mestruali nei luoghi pubblici. assorbenti gratis: la proposta diventa legge E’ stato definito “un cambiamento epocale”. Il Period Products (Free Provision) Bill viene convertito in legge dopo un percorso durato anni e iniziato già nel 2017 con una proposta di legge avanzata da Monica Lennon, deputata laburista. Ora la svolta storica con l’entrata in vigore di questa legge. “Mentre il carovita avanza – ha dichiarato Monica Lennon, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 agosto 2022) Laè il primo Paese al mondo a garantire l’accesso gratuito e universale ai prodotti mestruali. Il 15 agosto è entrato inil “Period Products Act”, lavotata all’unanimità dal Parlamento scozzese che impone la presenza die altri prodotti mestruali nei luoghi pubblici.: la proposta diventaE’ stato definito “un cambiamento epocale”. Il Period Products (Free Provision) Bill viene convertito indopo un percorso durato anni e iniziato già nel 2017 con una proposta diavanzata da Monica Lennon, deputata laburista. Ora la svolta storica con l’entrata indi questa. “Mentre il carovita avanza – ha dichiarato Monica Lennon, ...

Open_gol : La Scozia è diventata la prima nazione al mondo a rendere obbligatoria la presenza di prodotti mestruali gratuiti n… - ilpost : In Scozia gli assorbenti sono diventati gratuiti - riotta : Da questa settimana in Scozia assorbenti e prodotti igiene intima gratuiti per tutte le donne. - t65lang : RT @MilaSpicola: In Scozia gli assorbenti sono diventati gratuiti - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: La Scozia è il primo Paese al mondo a garantire assorbenti gratuiti per tutte le donne negli edifici pubblici https://… -