Raw 15 08 2022 US Championship on the line

(Di martedì 16 agosto 2022) Bentornati ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Capitol One Arena di Washington. Lo show inizia con i The Judgment Day che raggiungono il ring. A prendere la parola è Rhea Ripley che parla di quello che ha fatto nella scorsa puntata a Dominik Mysterio, poi Finn Balor rincara la dose aggiungendo che ha sconfitto Rey Mysterio con il conteggio di tre nello schienamento. Quindi Damian Priest si rivolge direttamente a Edge sfidandolo a un match uno contro uno, dicendo che gli vuole stroncare la carriera portandola al termine. Dal nulla arriva però Rey Mysterio che attacca i membri della stable mettendo Finn Balor al tappeto, poi però Rhea si frappone come scudo e Damian, Finn e la stessa Rhea lo attaccano. WWE Women’s Tag Team Title Tournament First Round Match: Asuka & Alexa Bliss vs. Nikki A.S.H. & Doudrop (2,5 / 5) Il match valevole per ...

TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante l'ultima puntata di #WWERAW #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : #USTitle nuovamente in palio, prosegue il torneo per i #WomensTagTitles e molto altro a #WWERAW #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : A meno di tre settimane da #WWECastle, che cosa accadrà a #WWERaw? Scopritelo subito nell'anteprima dello show ross… - offerte_oggi2 : ?? G-STAR RAW Vetar Slim Chino Pantaloni, Dk Black ?? A 54,06€ invece di 89,95€ ?? - FoodHeaven17 : Corso di cucina vegana - Pasticceria Raw: i dolci senza uso del forno (27 giugno 2022) -

... Market trends (2016 - 2021) and forecast (- 2027) by various segments and regions. ... such as end use industry, technology, laminate material type, andmaterial usage, in terms of value and ...G - STARWrap Gonna Donna. Prezzo: da 38,51 in base alla taglia su amazon.it Decisamente più ... GONNE A PORTAFOGLIOMIDI: LE LONGUETTE PERFETTE PER MOLTE OCCASIONI Passiamo ora alle proposte ...Riddle ha fatto il suo ritorno questa notte a RAW ed è stato messo in collegamento per parlare del suo stato medico.Asuka ed Alexa Bliss hanno passato il primo turno del torneo per i WWE Women’s Tag Team Championships, dopo aver sconfitto Doudrop e Nikki ASH. Siamo praticamente alla fine del primo round del torneo ...