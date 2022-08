Pd | le liste della discordia Pittella | «Un delitto perfetto» Lotti | «Scuse vigliacche» Cirinnà rifiuta la candidatura

Leggi su open.online

(Di martedì 16 agosto 2022) Nelle ore dell’approvazione delleper le prossime elezioni politiche, nel Pd non sono mancate le polemiche per alcune scelte messe nero su bianco dalla direzione nazionale del partito. Dopo essere stato escluso dalle, l’ex presidenteRegione Basilicata, Marcello, ha scritto su Twitter: «Un! Calpestati diritti, principi, territorio, storia e democrazia! Nella vita ci vuole dignità! Buona fortuna». La senatrice Monica, uscendo dalla direzione del partito, ha detto: «La mia avventura parlamentare finisce qui, domani comunicherò la mia non accettazione». «Mi hanno proposto un collegio elettorale perdente in due sondaggi, sono territori inidonei ai miei temi e con un ...